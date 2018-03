Restructuration de Toys «R» Us: les magasins canadiens vendus ? Le distributeur Toys R Us va vendre ou fermer tous ses magasins aux États-Unis

Agence QMI 15-03-2018 | 14h09

TORONTO - Les 82 magasins canadiens de Toys "R" Us, dont plus d'une dizaine sont situés au Québec, pourraient changer de mains.

Au lendemain de l'annonce de la fermeture probable de la majorité des Toys "R" Us aux États-Unis, Melanie Teed Murch, présidente de Toys "R" Us et de Babies"R" Us Canada a assuré jeudi que les activités canadiennes se poursuivaient comme à l'habitude.

«Toys"R"Us Canada est dirigée à partir du Canada et est exploitée indépendamment des activités américaines, tout en continuant d'être un leader stable et profitable dans le marché canadien», a-t-elle précisé.

La dirigeante a également révélé qu'il y avait des « dialogues concernant une transaction qui verrait toute l'entreprise canadienne faire l'objet d'une acquisition».

Selon l'agence Bloomberg, le groupe MGA Entertainment serait derrière l'offre. «Le Canada, c'est un bon marché, a déclaré Isaac Larian, le président et chef de l'exploitation de MGA en entrevue.

Ce dernier tente de trouver des partenaires et a confirmé qu'il mettrait aussi son propre argent pour une offre de reprise qui devait être faite jeudi. La transaction pourrait inclure aussi certains magasins américains, précisément les plus rentables.

Rappelons que le détaillant américain, qui est très endetté, s'est placé en septembre sous la loi sur des faillites aux États-Unis.