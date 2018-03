L'entreprise veut racheter les actions de la Caisse de dépôt - Québecor veut être le seul actionnaire de Québecor Média

Philippe Orfali 14-03-2018 | 22h51

Québecor inc. a l'intention de devenir le seul et unique actionnaire de sa filiale Québecor Média inc. d'ici la fin de l'année, a affirmé mercredi son président et chef de la direction, Pierre Karl Péladeau.

L'entreprise médiatique et de télécommunications dévoilait ses résultats financiers de l'année financière 2017 mercredi. Le bénéfice net l'an dernier a grimpé de 175 millions $ (0,73 $ par action de base), passant de 194,7 millions $ (0,80 $ par action de base) en 2016 à 369,7 millions $ (1,53 $ par action de base) en 2017.

Les revenus se sont accrus de 2,6 %, une augmentation de 105,8 millions $ par rapport à 2016, pour s'établir à 4,12 milliards $. Vidéotron a notamment fait bondir ses revenus en téléphonie mobile (19,5 %), en accès internet (5,3 %), pour les services affaires (12,1 %) et pour le service de vidéo sur demande par abonnement du Club illico (26,4 %).

Liquidités disponibles de plus de 2 G$

Avec des liquidités disponibles qui s'élèvent désormais à plus de 2 milliards $, Québecor entend « poursuivre ses investissements » dans les réseaux sans fil et filaire de Vidéotron, dans la plateforme XFINITY X1 de Comcast Corporation « et dans le cadre de notre processus de rachat des actions ordinaires détenues par la Caisse de dépôt et placement du Québec dans Québecor Média », a déclaré M. Péladeau.

L'objectif du processus de rachat des actions de Québecor Média détenues par la Caisse, qui s'est amorcé en 2012, demeure toujours que Québecor inc. soit propriétaire de 100 % des actions de Québecor Média, a précisé Jean-François Pruneau, vice-président principal et chef de la direction financière de Québecor.

Participation actuelle de 81,53 %

Québecor détient une participation de 81,53 % dans Québecor Média à l'heure actuelle, la Caisse détenant le reste des actions. Ces 18,5 % d'actions restantes pourraient être mis en vente à de tierces parties à partir du 1er janvier 2019, à moins que Québecor ne les achète avant cet échéancier.

La Caisse est devenue actionnaire de la filiale en 2000, afin de participer à l'acquisition de Vidéotron, une transaction de 5,5 milliards $.

Les discussions se poursuivent entre la Caisse et Québecor, a précisé M. Péladeau.

L'action de Québecor Inc. (TSE : QBR.B) a terminé la journée en hausse de 63 cents (2,65 %) à 24,36 $.

