Prolongation de contrat pour Bombardier à Londres

Agence QMI 14-03-2018 | 10h11

LONDRES, Angleterre | Bombardier Transport assurera la maintenance des trains circulant sur le réseau de banlieue de Londres, le London Overground, pour sept années supplémentaires.

La compagnie ferroviaire a mentionné mercredi qu'elle fournira ce service jusqu'en 2030, plutôt que 2023 comme le prévoyait le contrat initial.

Bombardier Transport empochera donc 106 millions de livres sterling (environ 191,5 millions $) de plus.

«Cette modification de contrat est la preuve que Transport for London continue de faire confiance à Bombardier pour la prestation de services de maintenance de parc de haute qualité. Nous avons été capables de fournir un meilleur rapport qualité-prix et, grâce à notre collaboration avec le client, de réduire le nombre d'établissements de service et d'allonger les intervalles de maintenance», a affirmé le directeur général de Bombardier Transport au Royaume-Uni, Richard Hunter.

Bombardier Transport possède 19 ateliers de maintenance dans ce pays.