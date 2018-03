Esso n'émettra plus de miles Aéroplan et s'entend avec Loblaw

Agence QMI 13-03-2018 | 15h04

Mauvaise nouvelle pour les membres Aéroplan: les stations-service Esso n'émettront plus de points après le 31 mai 2018 à la suite d'une nouvelle entente avec Loblaw.

Les Compagnies Loblaw Limitée ont annoncé mardi matin avoir réalisé une entente avec L'Impériale pour ajouter quelque 1800 stations-service Esso au programme de fidélité PC Optimum.

Aéroplan avait préalablement avisé ses membres lundi qu'«Aéroplan et Imperial Oil ont pris des avenues distinctes» et que les stations-service Esso cesseraient d'émettre des points.

Les membres PC Optimum accumuleront 10 points par litre de carburant acheté et 10 points pour chaque dollar dépensé pour des services de lave-autos ou des articles sélectionnés offerts dans la section dépanneur. Le programme comptait déjà les stations-service Mobil dans ses rangs.

«Nous avons lancé le programme PC Optimum afin d'offrir à nos clients plus d'endroits où accumuler des points et plus de façons de se faire plaisir, que ce soit en matière d'alimentation, de santé, de beauté ou de vêtements», a déclaré Jim Noteboom, vice-président principal, Fidélisation.

Le programme de fidélisation PC Optimum a été lancé le 1er février 2018 et réunit PC Plus avec celui de ses pharmacies Pharmaprix (Optimum).

«Il s'agit d'une collaboration qui démontre l'engagement continu de L'Impériale à investir dans l'innovation de produits et les programmes de marketing et de récompense de pointe», a souligné Jon Wetmore, vice-président, Imperial Downstream.

Quant aux membres Aéroplan, ils pourront continuer d'accumuler jusqu'à 1,5 mile Aéroplan pour chaque dollar dépensé en essence dans n'importe quelle station-service au Canada en utilisant certaines cartes financières associées au programme.

L'année dernière, le transporteur aérien Air Canada a également largué le programme de fidélisation.