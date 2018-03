Les dettes personnelles des Canadiens continuent d'augmenter

Agence QMI 12-03-2018 | 14h52

TORONTO - À la fin de l'année dernière, les Canadiens avaient accumulé une dette moyenne de 22 837 $ par personne, en hausse de 3,3 % par rapport à 2016, selon les estimations de la firme Equifax, rendues publiques lundi.

Il s'agit d'un niveau record d'endettement. Ce chiffre ne comprend pas les prêts hypothécaires.

Cependant, puisque l'économie canadienne est en bonne posture, cette situation n'affecte pas le remboursement des dettes.

«Malgré la dette élevée, les paiements d'hypothèques sont généralement faits à temps, ce qui pourrait être attribuable au faible taux de chômage et aux taux d'intérêt sur les hypothèques et les prêts automobiles qui sont encore à un bas historique et à des niveaux raisonnables», a expliqué Regina Malina, porte-parole d'Equifax dans un communiqué.

C'est au Manitoba qu'on retrouve la dette personnelle la plus basse au Canada avec un taux moyen de 18 657 $ par personne. Le Québec suit avec 19 123 $. La dette moyenne la plus haute au pays est en Alberta avec 28 342 $.

Au Québec, le taux de délinquance sur les prêts est de 0,98 %, en recul de 4,1 % par rapport à la fin de 2016. Ce taux est parmi les plus bas au Canada. Seules la Colombie-Britannique (0,85 %) et l'Ontario (0,95 %) ont des taux plus bas.

Milleniaux

Parmi les groupes d'âge, la dette personnelle la plus élevée se retrouve chez les 46 à 56 ans (34 086 $), tandis qu'elle est la plus basse chez les 18 à 25 ans (8617 $).

«Les milléniaux ont connu les plus forts taux de défaillance en termes d'âge (dans le passé), mais nous avons observé une réduction de 9 % dans leur taux de délinquance par rapport à l'an dernier», a noté Mme Malina.

«Leur dette totale continue d'augmenter, a-t-elle ajouté, mais ils semblent mieux s'acquitter de leurs paiements. Cette situation souligne l'importance de l'alphabétisation financière chez les jeunes Canadiens. Cependant, encore une fois, la dette des Canadiens plus âgés continue aussi d'augmenter, ce qui pourrait indiquer que les milléniaux obtiennent un peu d'aide.»

Par ailleurs, Equifax a indiqué que la dette globale (personnelle et hypothécaire) des Canadiens a atteint 1800 milliards $ à la fin de 2017, en hausse de 6 % par rapport à la fin de 2016. Ce chiffre n'a cependant pas été détaillé par province ou par groupe d'âge.