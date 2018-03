La Fédération des producteurs acéricoles du Québec dénonce l'analyse de l'IDEM Le Québec pourrait perdre la guerre du sirop d'érable

Agence QMI 09-03-2018 | 14h08

La Fédération des producteurs acéricoles du Québec a dénoncé les conclusions de l'Institut économique de Montréal (IDEM), qui a conclu dans une étude rendue publique jeudi que le monopole de la Fédération nuit à l'industrie du sirop d'érable.

Dans une longue lettre dévoilée vendredi, le directeur général de la Fédération, Simon Trépanier, accuse l'IDEM de «propulser toujours sans nuance des idées de la droite économique» et de faire dans le «libertarisme déstructurant».

Selon lui, à la fin des années 1980, les producteurs acéricoles «se sont réunis, ont discuté, ont rediscuté et ont décidé de s'organiser pour pouvoir vivre de leur production. Dans mon jargon, j'appelle ça la professionnalisation de l'artisanat», écrit-il.

M. Trépanier soutient que la liberté dévolue à tous les producteurs, dans les années 1970 et 1980, de vendre leur sirop d'érable au premier venu «était aussi synonyme d'une limite non souhaitable: l'impossibilité de vivre de la production de son érablière!»

Selon la Fédération, l'analyse d'Alexandre Moreau de l'IDEM omet de rappeler que, pendant cette période, «le nombre d'entailles était stagnant et les exportations l'étaient tout autant».

«Pour un acériculteur en désir de vivre de cette production, il était alors impossible de planifier tout développement structuré. Au surplus, peu de banques voulaient financer le secteur, bien évidemment. Le marché de l'érable était alors bien trop volatil. L'entrepreneuriat acéricole était très difficile dans ce contexte d'immense variabilité de revenu potentiel. Mais les gens étaient complètement libres... Mince consolation selon moi», poursuit le directeur général.

La mise en commun des efforts des acériculteurs québécois il y a près de 30 ans a, selon lui, permis de multiplier «par 3,5 leur volume de production et ajouté 27 millions d'entailles afin de répondre aux marchés qu'ils ont développés».

Ainsi, selon les chiffres de la Fédération, le Québec exportait 25 millions de livres de sirop d'érable il y a trois décennies, alors qu'aujourd'hui il vend à l'extérieur de son marché local plus de 101 millions de livres. Durant la même période, les entailles comptabilisées sont passées de 19 millions à 46 millions.

Ces 10 dernières années, 675 nouvelles fermes acéricoles sont nées à travers la province, la Fédération représentant maintenant 7500 producteurs.

«L'année 2017 a vu quatre records battus: la plus grande production de sirop québécois avec 152 millions de livres, les plus grandes ventes de la Fédération avec 118 millions de livres de sirop (vrac), le plus grand revenu des producteurs québécois avec plus de 325 millions $ et les plus grands chiffres d'exportations canadiennes, avec 101 millions de livres», partage Simon Trépanier, qui compte, en vertu d'un plan dévoilé en novembre dernier, faire croître les ventes de sirop d'érable de plus de 66 % d'ici 2023 pour atteindre 185 millions de livres.

Dans son analyse, l'IDEM s'inquiétait de la faible croissance des produits acéricoles québécois sur le marché mondial, pendant les États américains du Vermont, du New Hampshire et de New York ainsi que le Nouveau-Brunswick grugeaient du terrain.

L'IDEM ne «souligne que les ajouts d'entailles aux États-Unis et, utilisant malicieusement que les pourcentages de développement et non les chiffres absolus! Ainsi, quand on y regarde de plus près, juste pour la période récente de 2000 à 2018, le Québec a ajouté 13 millions d'entailles, soit l'équivalent de presque TOUTES les entailles actuellement [en exploitation] aux États-Unis... Combien en ont-ils ajouté, eux, pendant cette même période? Environ 6,5 millions... Alors, soyons clairs: le Québec a ajouté en 18 ans deux fois plus d'entailles que nos voisins du sud... mais comme nous en avions déjà 33 millions au départ, ceci représente certes, en pourcentage, un moins gros chiffre... que l'IEDM utilise sans ménagement», poursuit M. Trépanier, qui dit se sentir «manipulé».