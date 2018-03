Faible baisse du taux de chômage au Canada en février

Agence QMI 09-03-2018 | 10h31

Le taux de chômage au Canada a connu une modeste baisse en février comparativement au mois précédent, en variation de -0,1 %, pour s'établir à 5,8 %.

Le Québec n'a toutefois pas connu de variation significative de son taux de chômage (5,6 %) en février, révèlent également les données de Statistiques Canada, publiées vendredi.

À l'échelle du pays, l'emploi a surtout progressé chez les citoyens du principal groupe d'âge actif (25 à 54 ans), mais est resté plutôt inchangé chez les 15 à 24 ans et les 55 ans et plus.

L'emploi a crû dans plusieurs secteurs, notamment celui des soins de santé et de l'assistance sociale. À l'inverse, il a baissé dans un certain nombre de secteurs, notamment ceux du commerce de gros et de détail ainsi que de la fabrication.

Le nombre d'employés a augmenté dans le secteur public, mais est demeuré stable dans le secteur privé. Par contre, le nombre de travailleurs autonomes a diminué.

Par rapport à février 2017, quelque 280 000 emplois ont été créés au Canada, tous à temps plein. Pendant la même période au Québec, quelque 74 000 emplois ont été créés, ce qui a permis un recul du chômage de 0,8 %.