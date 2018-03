Le monopole de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec nuit à l'industrie, selon IEDM

Agence QMI 08-03-2018 | 12h40

Les règles imposées par le gouvernement du Québec pour réguler la production de sirop d'érable nuisent à l'industrie, selon une étude publiée jeudi par l'Institut économique de Montréal (IEDM).

«Plusieurs indicateurs démontrent que quelque chose ne fonctionne pas avec le système actuel», a dit l'auteur de l'étude, Alexandre Moreau, en entrevue avec Mario Dumont à LCN.

L'analyste en politiques publiques s'inquiète de voir une baisse des parts de marché du Québec sur le marché mondial. La province a enregistré une faible croissance par rapport aux États américains du Vermont, du New Hampshire et de New York, ou encore par rapport au Nouveau-Brunswick.

«La fédération devra se sortir la tête du sable et voir que ça va beaucoup trop bien à l'extérieur pour conserver les mesures actuelles», a ajouté M. Moreau.

La Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) est l'agent de vente exclusif pour la vente en vrac, qui représente 85 % de la production annuelle de sirop d'érable. Les producteurs doivent donc passer par la Fédération ou par quelques vendeurs autorisés pour écouler leur production en contenants de plus de cinq litres, la plupart du temps en barils.

Ces mesures devaient permettre de mieux écouler les stocks année après année. Or, ces règles limitent les producteurs plus entreprenants qui désireraient prendre des risques.

Alexandre Moreau a d'ailleurs donné en exemple des familles d'acériculteurs qui ont fait le choix de traverser la frontière pour se libérer de ces contraintes.