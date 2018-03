Le huard à 60 cents US d'ici la fin de 2019?

Agence QMI 07-03-2018 | 15h51

Le huard glissera considérablement face au dollar américain d'ici la fin de 2019 selon un éminent spécialiste américain des devises, a rapporté Bloomberg mercredi.

John R. Taylor, l'ancien président de FXConcepts, prédit que le dollar canadien se transigera à environ 60 cents américains à la fin de l'an prochain, ce qui constituerait un creux jamais atteint depuis 2002.

«Le fort raffermissement du dollar américain depuis le début de février est le début de ce mouvement et ce cycle durera encore deux ans et trois mois, a-t-il écrit dans son infolettre de la firme Taylor Global Vision qu'il dirige, selon Bloomberg. Nous misons sur 1,60 $ CAN [pour 1 $ US] à la fin de l'an prochain.»

Il prédit que le huard perdra quelques plumes au mois de mai.

Il mentionne que le Canada aura de la difficulté à combattre l'isolationnisme prôné par Donald Trump. «Justin Trudeau et le Canada vont riposter, mais son pays ne représente que 10 % de la taille des États-Unis, un décalage typique pour un intimidateur, et la réaction, désirée ou non, sera que le dollar canadien va s'affaiblir face au dollar américain», a-t-il mentionné en analysant ses modèles statistiques.

Le président américain Donald Trump menace de rompre l'ALENA et d'imposer des tarifs élevés sur des produits canadiens comme l'acier et l'aluminium, ce qui fragiliserait l'économie canadienne qui dépend énormément du commerce avec son voisin. Une hausse plus forte des taux d'intérêt aux États-Unis par rapport au Canada pourrait également amoindrir le huard face à la devise américaine d'ici deux ans.