Une acquisition en Illinois pour Transcontinental

Agence QMI 07-03-2018 | 11h11

MONTRÉAL - Transcontinental continue de faire croître sa division de l'emballage alors qu'elle vient de mettre la main sur la compagnie américaine Multifilm Packaging Corporation, une transaction annoncée mercredi dont les détails financiers n'ont pas été dévoilés.

Située banlieue de Chicago en Illinois, Multifilm Packaging se spécialise dans l'emballage haut de gamme de bonbons et de chocolats, notamment dans les papillotes et les films laminés à haute barrière pour les marchés des confiseries, des collations et des aliments secs, a-t-on précisé par communiqué.

Comptant 70 employés, Multifilm Packaging était exploitée depuis 10 ans par quatre propriétaires qui vont demeurer à l'emploi de la multinationale québécoise.

Depuis qu'elle a pénétré le marché de l'emballage souple en 2014 pour diversifier ses opérations, Transcontinental a procédé à six acquisitions au sein de cette industrie. L'entreprise emploie désormais 1000 employés dans ce créneau et exploite sept usines de production ainsi qu'un atelier de prémédia.

«Multifilm vient élargir nos capacités manufacturières, notamment avec l'impression sur feuilles d'aluminium et la démétallisation, nous donnant ainsi la possibilité de mettre à profit ces procédés recherchés au sein de notre plateforme nord-américaine d'emballage. Nous sommes ravis d'acquérir cette entreprise d'avant-garde, qui possède des équipements de pointe et qui jouit de solides relations d'affaires avec ses fidèles clients, dont certains de réputation mondiale», a mentionné François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental, par communiqué.