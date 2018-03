Bien choisir son entrepreneur général

Publireportage 06-03-2018 | 04h00

Vous avez un projet de construction ou de rénovation, mais vous ne savez pas comment choisir votre entrepreneur? Voici quelques conseils avisés.

Savoir ce que l'on veut

D'abord, avant de penser à appeler des entrepreneurs, il faut se poser les bonnes questions de base : que souhaite-t-on changer? Pourquoi? Quand? Quel est mon budget? Ensuite, il faut se demander quelles sont nos priorités. Le plus bas prix, peu importe la qualité des matériaux et de la main-d'oeuvre? Un design recherché et unique? Ou un équilibre entre les deux?

Le budget et le créneau : des incontournables

Dès la première rencontre, il est essentiel de faire part à l'entrepreneur de notre budget, de sorte qu'il ne nous propose pas un devis hors de portée. En plus de discuter du prix, il est important de choisir des experts qui ont une expérience avec le type de travaux désirés. Cela ne sert à rien de faire soumissionner un entrepreneur qui se spécialise dans des projets complètement différents du nôtre!

Ne pas faire confiance aveuglément

Avec tous les détails en main, on peut penser à rencontrer des entrepreneurs. Mais attention! Il ne faut pas faire confiance au premier venu. On peut se renseigner autour de nous pour savoir si des gens ont été satisfaits d'un entrepreneur qui a réalisé un projet comparable à celui que nous voulons entreprendre.

Bien connaître son entrepreneur

« Un client ne devrait jamais embaucher un entrepreneur sans avoir AU MINIMUM vérifié si celui-ci figure au registraire des entreprises, s'il a des licences valides (afin de bénéficier de la protection du cautionnement de licence en cas de problème) et s'il a des assurances responsabilité en règle. L'historique juridique fait aussi partie des points à connaître », explique Caroline Brault, directrice adjointe de la vérification des entrepreneurs chez Réno-Assistance. Comment savoir que l'entrepreneur ne s'enfuira pas avec votre dépôt, qu'il ne déclarera pas faillite, pour repartir sous un autre nom, qu'il a sa licence, ses assurances, qu'il n'a pas été poursuivi à répétition ou qu'il ne vous facturera pas extras par-dessus extras une fois le projet commencé? « Il est primordial de tout vérifier! Mais tout vérifier, c'est plus compliqué et beaucoup de gens ne le font pas », précise Mme Brault.

Trop souvent, on entend des histoires de personnes qui se sont fait arnaquer. Les gens ont peur de poser des questions et de confronter les entrepreneurs. Ils confient trop facilement des milliers de dollars qu'ils ont gagnés durement.

Payer pour de la qualité

Comme pour tout achat important, il faut magasiner et poser des questions. Un entrepreneur bien organisé, avec des procédures, un gérant de chantier, qui nettoie chaque jour, qui fait un contrôle de la qualité, etc., c'est un peu plus cher mais cela vous assure un chantier qui roule bien et qui donne un résultat à la hauteur de vos attentes. On en a alors pour son argent.

Comparez des soumissions similaires

Afin de comparer les soumissions, il faut, au fil de nos rencontres, informer chaque entrepreneur soumissionnaire des changements apportés au projet. Par exemple, lorsqu'on rencontre le premier entrepreneur, on lui explique notre projet. Ce dernier va y aller de ses idées et recommandations. Le projet a donc évolué. Or, quand on le soumet au second entrepreneur, on lui fait part du scénario amélioré et non celui d'origine. Ce second expert va aussi y aller de ses suggestions. Et ainsi de suite pour chaque entrepreneur rencontré. Mais, lorsque les soumissions arrivent, elles ne comportent pas toutes les mêmes éléments et peuvent difficilement être comparées.

Pour vous faciliter la vie

Afin de vous aider à trouver l'entrepreneur général parfait pour votre rénovation ou construction dans la grande région de Montréal comme ailleurs au Québec, un service comme Réno-Assistance peut vous présenter jusqu'à 3 entrepreneurs pour votre projet. « Le conseiller en rénovation s'assurera que le client obtiendra le meilleur prix possible pour un travail de qualité », affirme madame Brault qui a elle-même participé à la vérification de milliers d'entrepreneurs pour minimiser le risque des clients.

De cette façon, vous n'avez pas à vérifier l'historique des entrepreneurs vous-même, ce qui peut parfois être compliqué quand on ne s'y connaît pas. Ce service a été recommandé par Protégez-Vous et est sans frais ni obligation pour le consommateur, alors pourquoi ne pas en profiter.

