Nouveau directeur principal chez Musicor Spectacles

Agence QMI 26-02-2018 | 16h39

MONTRÉAL - Musicor Spectacles a nommé Sébastien G. Côté à titre de Directeur principal de la division Management et Spectacles, Développement musique de Québecor.

Relevant d'Anne Vivien, vice-présidente exécutive, Sébastien G. Côté aura pour mandat de produire des tournées de populaires artistes québécois et francophones en plus de donner vie à des événements exclusifs à grand déploiement et développer des ententes à l'échelle internationale.

On lui doit notamment la direction de tournées d'André-Philippe Gagnon, Renée Martel, Laurence Jalbert, et celles d'oeuvres présentées par Les Morissette, Jean-Michel Anctil et l'équipe du «Britishshow».

Parmi les prochains concerts qui seront produits par Musicor Spectacles, notons celui que donnera TIBZ à L'Olympia de Montréal le 21 mars, ainsi que ceux de Marc Dupré et Corneille.