PFK forcée de fermer les deux tiers de ses restaurants au Royaume-Uni

Agence QMI 19-02-2018 | 12h39

LONDRES | La chaîne de restauration rapide Poulet Frit Kentucky (PFK) a été contrainte à fermer temporairement les deux tiers de ses établissements du Royaume-Uni en raison d'un problème d'approvisionnement en poulet.

PFK soutient que c'est le nouveau contrat qu'elle a signé avec une entreprise de livraison, DHL en l'occurrence, qui est à l'origine de cette situation.

«Nous avons accueilli un nouveau partenaire de livraison à bord, mais ils ont eu quelques problèmes de mise en route - livré du poulet frais à 900 restaurants à travers le pays est assez complexe!» a expliqué PFK dans un communiqué lundi. «Nous n'allons pas faire de compromis sur la qualité, donc, pas de livraisons veut dire que certains de nos restaurants sont fermés, et que d'autres n'offrent qu'un menu limité et des heures d'ouverture plus courtes.»

Lundi, plus de 600 des 900 restaurants PFK du Royaume-Uni étaient toujours fermés après avoir gardé leurs portes closes au cours des jours précédents. PFK a dû publier sur son site et sur les médias sociaux la liste de ses établissements encore ouverts.

Les fermetures sont temporaires, mais, étant donné l'ampleur du problème - dont la nature n'est pas encore claire -, l'entreprise de restauration spécialisée dans les produits du poulet ne peut dire quand la situation reviendra à la normale.

La BBC a expliqué lundi que jusqu'à mardi dernier, PFK faisait affaire avec l'entreprise de distribution Bidvest qu'elle a remplacée par DHL en vertu d'une transaction annoncée à la fin de l'an dernier. Les problèmes ont commencé au moment de la transition, a précisé la BBC.

DHL parle de «problèmes opérationnels» qui ont fait en sorte que certaines livraisons ont été incomplètes ou retardées. DHL dit travailler avec ses partenaires dans ce dossier, soit PFK et QSL, le fournisseur de son logiciel, afin de régler la situation dans les plus brefs délais.

Le problème a suscité plusieurs commentaires du public sur les réseaux sociaux, dont des plaintes et des moqueries.