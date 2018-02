Décision du CRTC sur TVA Sports: Québecor fait appel

Agence QMI 16-02-2018 | 17h31

MONTRÉAL - Québecor a décidé de contester la récente décision du CRTC concernant les redevances que Bell Télé doit verser à TVA Sports pour la distribution de cette dernière.

Le 17 janvier dernier, le CRTC a rejeté les arguments de Québecor Média, qui avait demandé son intervention en tant qu'arbitre, parce qu'elle jugeait insuffisant le tarif versé par le distributeur Bell Télé pour TVA Sports.

Vendredi, Québecor a annoncé qu'elle avait déposé une demande d'autorisation d'appel auprès de la Cour d'appel fédérale afin de faire réviser la décision du CRTC, la jugeant «inexplicable». Québecor soutient que le CRTC a été arbitraire dans l'application des critères sur lesquels il s'est appuyé pour justifier sa décision».

«La proposition tarifaire de Groupe TVA (à Bell Télé) était raisonnable et reflétait la juste valeur de TVA Sports, tout en évitant d'imposer un fardeau excessif aux consommateurs, a souligné, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, dans un communiqué. Il est injuste de laisser un écart de redevances aussi grand entre TVA Sports et RDS alors que rien ne le justifie.»

Une place de choix

Québecor affirme dans son communiqué s'expliquer «d'autant plus mal la décision qu'avec significativement moins d'ancienneté dans le marché télévisuel, TVA Sports a su se tailler une place de choix avec près de 1,9 million d'abonnés et ses parts de marché s'approchent de celles de RDS».