Wall Street clôture en ordre dispersé une semaine en forte hausse

AFP 16-02-2018 | 17h26

Wall Street a terminé en ordre dispersé une semaine de forte progression vendredi, les investisseurs effectuant leur retour sur les marchés après les avoir boudés la semaine précédente.

Selon les résultats définitifs, le Dow Jones Industrial Average a pris 0,08% à 25.219,38 points et le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 0,23% à 7.239,47 points.

L'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,04% à 2.732,22 points.

Le Dow Jones et le S&P 500 ont affiché leur sixième séance de hausse consécutive.

Sur la semaine, le Dow Jones a avancé de 4,25%, sa plus forte progression hebdomadaire depuis novembre 2016, le Nasdaq a pris 5,31%, au plus haut depuis 2011, et le S&P 500 a gagné 4,51%, sa meilleure semaine depuis 2013.

«L'explication principale à cette très bonne semaine est la chute de la volatilité qui a encouragé le retour des courtiers sur le marché», a estimé Karl Haeling de LBBW.

Selon lui, l'inculpation par la justice américaine de treize Russes pour ingérence dans l'élection présidentielle américaine de 2016 a toutefois limité les gains vendredi.

«Bien qu'elle ne concerne pas des Américains, elle vient rappeler au marché que cette affaire est toujours en cours. Il semble que certains n'ont pas voulu prendre le risque de partir trois jours en week-end en maintenant certains investissements», a-t-il affirmé, lundi étant férié aux États-Unis.

La reprise était toutefois nette sur la semaine après un recul marqué des indices boursiers la semaine dernière.

«L'ampleur de la chute avait été liée au courtage électronique qui avait exacerbé la volatilité et touché l'ensemble des secteurs sans distinction. Il ne s'agissait pas de changement réel dans les fondamentaux économiques et les marchés en ont conscience», a noté Maris Ogg, de Tower Bridge Advisors.

La présidente de cette société d'investissement ajoute que le niveau de valorisation des entreprises --rapport entre leur croissance à douze mois et leur cours de Bourse-- a reculé près de sa moyenne, signe d'un environnement plus «raisonnable».

Les investisseurs ont pu aussi compter sur une amélioration du moral des ménages américains en février, selon une estimation préliminaire de l'université du Michigan.

Le marché obligataire se détendait nettement: le rendement de la dette américaine à dix ans reculait à 2,867% contre 2,910% la veille. Il avait culminé jeudi en séance à 2,94%, un plus haut en quatre ans.

Celui sur la dette à trente ans baissait à 3,126% contre 3,164% la veille.