Air Canada dévoile ses résultats 2017

AGENCE QMI 16-02-2018 | 07h26

Le transporteur Air Canada a annoncé, vendredi, avoir enregistré un bénéfice net ajusté de 1,142 milliard $, soit 4,11 $ par action, lors du dévoilement des résultats obtenus pour l'ensemble de l'exercice 2017.

En 2016, Air Canada avait enregistré un bénéfice net ajusté de 1,147 milliards $ (4,06 $ par action).

Au quatrième trimestre de 2017, il a inscrit un bénéfice net ajusté de 61 millions $, contre un bénéfice net ajusté de 38 millions $ pour la même période en 2016.

Pour Calin Rovinescu, président d'Air Canada, ces résultats sont notamment dus à l'expansion à l'échelle mondiale du transporteur. «Nous avons su étendre notre réseau mondial de façon rentable, au moyen, notamment du lancement de 30 nouvelles lignes, en plus d'avoir transporté le nombre sans précédent de 48 millions de passagers, tout en maintenant notre focalisation sur la maîtrise des coûts et l'amélioration des marges. Nos réalisations sont le fruit du travail assidu et de l'engagement indéfectible de nos 30 000 employés», a-t-il déclaré dans un communiqué.