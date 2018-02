AFP 12-02-2018 | 14h07

Le Dow Jones, indice vedette de la Bouse de New York, accélérait ses gains lundi en séance et gagnait plus de 2%, reprenant ses esprits après avoir enregistré la semaine dernières sa plus forte perte hebdomadaire en deux ans.

Vers 18H55 GMT, cet indice prenait 2,09% ou 506,66 points à 24.697,56 points, le Nasdaq prenant 1,74% à 6.994,44 points et l'indice élargi S&P 500 avançant de 1,67% à 2.663,37 points.