Nissan met en garde ses clients

Agence QMI 07-02-2018 | 11h41

Plusieurs propriétaires de véhicules Nissan sont inquiets depuis que le constructeur automobile leur a envoyé une lettre contenant de «l'information importante» visant «à protéger» et «sécuriser» leurs renseignements personnels.

Nissan Finance Canada, une division de l'entreprise responsable du financement aux particuliers, a été victime d'une atteinte à la protection des données, le 11 décembre dernier.

Selon la lettre récemment envoyée aux clients, leur nom, leur adresse, la marque et le modèle de leur véhicule et même la mensualité de leur prêt ont pu être consultés par «des personnes non autorisées».

Nissan Canada dit comprendre la «frustration» et les «inquiétudes» de ses clients et va jusqu'à leur proposer, gratuitement, l'offre de surveillance de TransUnion pour 12 mois.