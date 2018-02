AFP 07-02-2018 | 09h53

New York | La Bourse de New York évoluait dans le rouge à l'ouverture mercredi, les investisseurs restant fébriles face au tumulte ayant saisi le marché depuis le début de la semaine: le Dow Jones baissait de 0,50% et le Nasdaq de 0,42%.

Wall Street avait terminé la séance de mardi en nette hausse à l'issue d'une journée particulièrement chaotique, repartant ainsi de l'avant au lendemain de la pire séance en plus de six ans pour le Dow Jones et le S&P 500.