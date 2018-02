Panique sur le marché du pot canadien

Agence QMI 03-02-2018 | 06h42

Après une période d'euphorie, les investisseurs qui ont misé sur le marché de la marijuana canadienne sont maintenant pris de panique, alors que l'Indice Marijuana a chuté brusquement de 19 % vendredi matin.

Les principaux producteurs canadiens de cannabis, dont Canopy Growth Corp et Aurora Cannabis Inc ont subi un sort similaire, alors que leur cote en Bourse a diminué de plus de 40 % par rapport aux sommets atteints au début de janvier, selon Bloomberg.

«Beaucoup d'investisseurs ont emboîté le pas au courant du dernier mois et beaucoup d'entre eux vont subir de grosses pertes. C'est un peu la panique», a expliqué l'analyste Jason Zandberg à Bloomberg.

L'Indice Marijuana, qui regroupe 18 titres de producteurs, était en hausse constante depuis novembre 2017, avec une croissance très rapide enregistrée au cours des derniers jours de l'année.