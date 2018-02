Flambée de l'immobilier à Toronto et Vancouver: des étrangers passent par un programme québécois pour investir

Agence QMI 02-02-2018 | 12h40

VANCOUVER, C.-B. - Plus de 46 000 riches immigrants ont réussi à s'implanter dans le marché immobilier de Toronto et de Vancouver au cours des 30 dernières années grâce à un programme d'investissement québécois, a révélé Global News, vendredi.

En vertu du Programme québécois des immigrants investisseurs, des étrangers peuvent obtenir rapidement un passeport canadien en échange d'un prêt de 800 000 $ à Investissement Québec, sans intérêt, pour cinq ans.

Or, non seulement peu d'entre eux décident de rester au Québec (10,4 %) après ces cinq années, mais ils contribuent à l'augmentation des prix de l'immobilier ailleurs au Canada. Plus de 45 % des immigrants qui ont profité de ce programme vivent dans le Grand Vancouver, et quelque 35 % dans la région de Toronto.

Selon l'économiste Giovanni Gallipoli, professeur à l'université de la Colombie-Britannique, l'arrivée de ces immigrants a un impact certain sur les marchés immobiliers torontois et vancouvérois.

«Même si, chaque année, seule une fraction de leurs avoirs était investie dans l'achat d'immobilier, cela aurait un impact non négligeable sur les prix et les inventaires», a indiqué M. Gallipoli au réseau canadien.

Pour freiner la flambée des prix de l'immobilier, le gouvernement de la Colombie-Britannique a adopté, à l'été 2016, une loi qui impose une surtaxe aux investisseurs étrangers. Or, comme les immigrants qui utilisent le programme québécois obtiennent un passeport canadien, ils ne sont pas assujettis à ce tarif, a indiqué Global.