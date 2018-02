Un nouveau géant de l'ambulance au Québec

Philippe Orfali 02-02-2018 | 12h00

Demers Manufacturier d'ambulances de Beloeil fusionne avec l'Américaine Braun Industries, une transaction qui doublera la taille de l'entreprise en plus de solidifier le rôle du Québec en tant que leader de l'ambulance en Amérique du Nord.

La valeur de la transaction n'a pas été dévoilée. «On vient de doubler notre nombre d'employés, avec plus de 525 employés, et notre chiffre d'affaires vient de dépasser les 200 millions $ », a toutefois précisé le président de Demers et le chef de la direction de la nouvelle entreprise, Alain Brunelle, en entrevue au Journal.

Braun Industries, dont le siège social est à Van Wert en Ohio, se spécialise dans la fabrication d'ambulances sur mesure, avec des commandes plus modestes que celles effectuées auprès de Demers.

« Nos offres sont vraiment complémentaires alors on ne pense pas qu'on va se cannibaliser », a dit M. Brunelle, qui dirige le plus ancien fabricant d'ambulances en Amérique du Nord, et dont les véhicules d'urgence sont utilisés partout dans le monde.

La fusion va permettre d'accroître considérablement les parts de marché. Demers détiendra maintenant plus de 20 % du marché nord-américain, ce qui en fait le numéro 2 incontesté de l'industrie. Les deux marques vont toutefois demeurer.

« Le siège social va demeurer à Beloeil. Les véhicules Demers vont continuer d'être produits à Beloeil, et on s'entend à ce que ça crée plus de volume et à ce que ça mène à des embauches », a ajouté M. Brunelle.

Scénario idéal

Demers cherchait depuis quelques années à procéder à des acquisitions. Braun était quant à elle en réflexion sur son avenir.

« Lorsque [m]a famille envisageait divers plans de croissance pour l'avenir, se joindre à une autre marque reconnue qui créerait de la valeur pour nos employés et nos clients était le scénario idéal », a indiqué pour sa part Kim Braun, PDG de Braun, qui continuera d'occuper son rôle de chef des opérations des installations de Van Wert.

La transaction a notamment été rendue possible par une injonction de fonds, en 2016, par la haute direction de Demers, de la société privée d'investissement Clearspring Capital Partners et de la Caisse de dépôt et placement du Québec.