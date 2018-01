La majorité des professionnels préfèrent maintenant aller travailler dans une autre industrie - La surenchère des salaires pour attirer les technos

Francis Halin 30-01-2018 | 09h52

Même si la création d'emploi en Technologies de l'information et de la communication (TIC) a bondi six fois plus vite que dans le reste de l'économie l'an dernier avec plus de 7300 postes, nos PME ont toute la misère du monde à garder cette main-d'oeuvre stratégique.

«La situation est préoccupante pour les start-ups et les PME qui ont besoin de professionnels d'expérience, mais qui ne pourront pas suivre le pas des entreprises hors TIC qui payent en moyenne 10 000 $ de plus annuellement», observe Josée Lanoue, directrice du comité sectoriel de main-d'oeuvre des (TIC), TECHNOCompétences.

Désormais, la majorité (52%) des travailleurs tournent le dos aux entreprises en TIC... préférant gagner plus d'argent dans une entreprise impatiente de faire sa transformation numérique. Ceux qui font le saut ont un salaire annuel moyen de 77 300 $ plutôt que 66 900 $.

Bien payés

De leurs côtés, les consultants gagnent en moyenne en 142 300$ par année. Dans 85% des cas, il s'agit d'hommes âgés d'environ 47 ans ayant une bonne vingtaine d'années d'expérience derrière la cravate, selon l'Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants.

La plupart du temps, les consultants sont des analystes informatiques (45%). Ils sont aussi programmeurs et développeurs en médias interactifs (27%), concepteurs et développeurs web (12%) ou oeuvrent dans d'autres domaines (16%).

Retraites à avenir

Pour ne rien n'arranger, un travailleur de l'industrie sur dix approche de la retraite, soit 21 000 sur 210 000, note l'analyse de TECHNOCompétences. La relève arrive toutefois. Depuis 2010, le nombre d'étudiants au DEP et à une formation universitaire a doublé.

En cinq ans, les femmes sont quant à elles 41% plus nombreuses à avoir leur diplôme en TIC, mais restent seulement 20% à occuper les emplois.

Enfin, les travailleurs issus de l'immigration sont deux fois plus nombreux à embrasser une carrière en TIC que dans le reste de l'économie.