La surtaxe de près de 300% contre Bombardier annulée

Philippe Orfali 26-01-2018 | 14h55

C'est une surprise de taille pour Bombardier : à l'unanimité, les commissaires de la Commission du commerce international (ITC) des États-Unis ont rejeté vendredi la plainte déposée par Boeing contre les avions C Serie de la compagnie québécoise.

À la suite d'une enquête menée par l'ITC, un rapport avait recommandé l'imposition d'une surtaxe de près de 300 % pour chacun des avions C Series de Bombardier vendus aux États-Unis.

Or, les commissaires ont voté 4 contre 0 en faveur de Bombardier, rejetant ainsi les conclusions de l'enquête.

L'ITC conclut « n'avoir trouvé aucune menace matérielle de dommage » à l'encontre de Boeing, qui prétendait que Bombardier avait vendu ses avions aux États-Unis à des prix « dérisoires » et qu'elle avait ainsi été pénalisée.

C'est donc une victoire sur toute la ligne ou presque pour Bombardier, qui maintient depuis le début qu'elle n'est pas plus subventionnée par l'État que ses compétiteurs, et que ses avions ont été vendus à des prix de lancement « normaux » aux États-Unis.

La plupart des analystes et experts du droit commercial et de l'industrie s'attendaient pourtant largement à ce que l'ITC appuie la décision du Département du Commerce américain de frapper les CSeries de Bombardier de droits compensatoires de 292 % sur les ventes de C Series effectuées aux transporteurs américains. La nouvelle en a « pris tout le monde de court » selon des sources avec qui le Journal s'est entretenu.

Les motifs précis de cette décision ne seront rendus que le 12 février prochain.

Bombardier se réjouit

« La décision d'aujourd'hui est une victoire pour l'innovation, la concurrence et la primauté du droit. C'est aussi une victoire pour les compagnies aériennes américaines et le public voyageur des États-Unis. [...] Leur développement et leur production représentent des milliers d'emplois aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni», a réagi l'entreprise.

Boeing n'a pas tardé à réagir à cette décision surprise.

« Nous sommes déçus que la Commission n'ait pas reconnu les dommages subis par Boeing à cause des milliards de dollars de subventions gouvernementales illégales que Bombardier a reçues et utilisées pour larguer des avions sur le marché américain des avions-monocouloirs. Ces violations ont nui à l'industrie aérospatiale américaine et nous subissons tous les jours les effets de ces pratiques commerciales injustes sur le marché », a indiqué un porte-parole dans un courriel.

« Nous ne resterons pas là, car les pratiques commerciales illégales de Bombardier continuent de nuire aux travailleurs américains et à l'industrie aérospatiale qu'ils soutiennent. Le commerce mondial ne fonctionne que si tout le monde adhère aux règles que nous avons toutes acceptées. C'est une croyance que nous continuerons à défendre. »

Plus de détails à venir.