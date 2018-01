«Publicité trompeuse»: Ticketmaster poursuivi par le Bureau de la concurrence

Agence QMI 25-01-2018 | 16h55

OTTAWA | Estimant que les prix annoncés par Ticketmaster pour des événements sportifs ou des spectacles sont «trompeurs», le Bureau de la concurrence a annoncé jeudi une poursuite la visant ainsi que son entreprise mère, Live Nation.

«L'enquête du Bureau a permis de constater que les prix annoncés par Ticketmaster sont trompeurs, car les consommateurs doivent payer des frais supplémentaires qui sont ajoutés plus tard dans le processus d'achat», peut-on lire dans un communiqué.

L'organisme fédéral soutient que les frais obligatoires font «souvent grimper de plus de 20 % les prix annoncés et, dans certains cas, de plus de 65 %».

En juillet dernier, le Bureau a invité les entreprises spécialisées dans la vente de billets sportifs et culturels à revoir les pratiques commerciales ainsi qu'à dévoiler le prix réel des billets.

En 2016, Ticketmaster a vendu plus de 480 millions de billets dans le monde.

«Aujourd'hui, nous présentons une demande auprès du Tribunal de la concurrence pour empêcher Ticketmaster de faire des déclarations trompeuses aux consommateurs», a indiqué jeudi John Pecman, commissaire de la concurrence, dans un communiqué.

L'organisme allègue que Ticketmaster a fait des déclarations publicitaires trompeuses sur les sites ticketmaster.ca, ticketsnow.com et ticketweb.ca, ainsi que sur des applications mobiles.

«Les frais obligatoires imposés diffèrent d'un billet à l'autre et incluent des "frais de service", des "frais d'établissement" et des "frais de traitement de la commande"», lit-on également dans le communiqué.

Ticketmaster a réagi en début de soirée, par courriel. «La mission de Ticketmaster est de s'assurer que les billets se retrouvent entre les mains des "fans". Ticketmaster agit de façon transparente pour permettre de prendre des décisions d'achat éclairées. Ticketmaster continue de travailler de près avec les gouvernements provinciaux afin d'améliorer la protection des consommateurs et d'offrir aux "fans" la meilleure expérience de billetterie», a écrit Ticketmaster.