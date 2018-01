Les négociations de Montréal au point mort

Agence QMI 25-01-2018 | 16h04

MONTRÉAL - Les négociations sur le renouvellement de l'ALÉNA à Montréal ne progresseraient pas du tout.

Selon ce qu'a rapporté jeudi l'agence de presse Reuters, les négociateurs américains n'ont pas assoupli leurs positions et n'ont donc fait aucune concession dans leurs demandes.

Cette situation frustre considérablement les représentants canadiens et mexicains. «Nous nous sommes montrés flexibles, nous avons apporté des idées, mais le problème est que les États-Unis n'ont pas bougé d'un pouce. Ils disent : ''c'est notre position et rien d'autre''», affirme un responsable non identifié, cité par Reuters.

Cette constatation tranche avec les déclarations optimistes des politiciens canadiens et américains, dont le président Donald Trump qui a affirmé mardi que les discussions progressaient bien.

«Je sais que nous allons être capables d'y arriver», a dit de son côté le premier ministre Justin Trudeau, depuis le Forum économique mondial de Davos, jeudi.

«Tellement d'emplois, a-t-il ajouté, au Canada, aux États-Unis et dans nos trois pays dépendent de la circulation sans entraves de biens et de services par nos frontières.»

Des membres du Congrès

Les négociateurs des trois pays sont réunis à Montréal depuis le début de la semaine dans le cadre d'une sixième ronde de pourparlers en vue du renouvellement de l'entente.

Dans les prochains jours, on attend à Montréal des lobbyistes des États-Unis et du Mexique, ainsi que des membres du Congrès américain.

La ronde de négociation culminera lundi avec la participation de la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, et ses homologues américain et mexicain.