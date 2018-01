Davos: quatre entreprises annoncent des investissements de 210 millions $ au Québec

Agence QMI 24-01-2018 | 17h41

DAVOS, Suisse - Quatre entreprises se sont engagées mercredi à investir des dizaines de millions de dollars au Québec d'ici 2020, des annonces qui ont été faites au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Zinc électrolytique du Canada (CEZinc)/Fonds de revenu Noranda, ArcelorMittal Produits longs Canada, IBM Bromont et Goldcorp vont ainsi investir, au total, 210,4 millions $ dans la Belle Province.

Les projets de ces entreprises profiteront du Programme de rabais d'électricité applicable aux consommateurs facturé au tarif «L», qui figurait dans le dernier budget du ministre des Finances Carlos Leitão.

C'est Zinc électrolytique du Canada CEZinc/Fonds de revenu Noranda qui investira la plus forte somme, soit 118,3 millions $, pour entre autres optimiser plusieurs équipements à ses installations de Salaberry-de-Valleyfield, en Montérégie, où l'on veut investir «dans l'agitation des réservoirs à hydrométallurgie et les systèmes d'alimentation et de mesure», a-t-on précisé par communiqué. Elle pourrait économiser jusqu'à 47,3 millions $ en électricité.

ArcelorMittal Produits longs Canada remplacera pour sa part deux fours de réchauffe à ses installations de production d'acier à Contrecoeur, en Montérégie, au coût de 70 millions $. Cette somme, qui vise «à augmenter de 100 000 tonnes la capacité de laminage de l'entreprise», permettra «une plus grande productivité, une utilisation optimale de l'énergie et une réduction des GES», a-t-on indiqué par communiqué. ArcelorMittal pourrait retrancher jusqu'à 25 millions $ de sa facture d'électricité.

IBM Bromont réalisera une dizaine de projets au coût de 11,9 millions $, qui se traduiront notamment par la mise à niveau de l'infrastructure informatique, l'installation d'une nouvelle chaîne de fabrication de sondes, l'amélioration de l'automatisation de l'usine de Bromont et l'accroissement de la division IBM Systems. L'entreprise pourrait ainsi économiser près de 3 millions $ en électricité.

Quant à Goldcorp, elle injectera 10,2 millions $ dans l'acquisition d'une foreuse, de trois camions et d'une chargeuse-navette, ainsi que dans l'installation d'un système d'ajout de sulfate de cuivre. Le but, dans son cas, sera d'économiser 4,8 millions $ en électricité.

«Le manufacturier innovant est l'un des trois piliers économiques de notre gouvernement [...] Nous sommes donc fiers d'appuyer les initiatives de quatre grandes entreprises établies au Québec», a indiqué la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Dominique Anglade.