Restructuration de Toys «R» Us: les magasins canadiens épargnés

Agence QMI 24-01-2018 | 12h09

TORONTO - Les 83 magasins Toys "R" Us exploités au Canada, dont plus d'une dizaine sont situés au Québec, restent ouverts et continuent leurs activités commerciales comme à l'habitude, a fait savoir l'entreprise.

Alors qu'environ 20 % des Toys "R" Us vont devoir fermer aux États-Unis (180 boutiques) dans le cadre d'une restructuration lancée en septembre, au Canada il n'est question d'aucune fermeture pour l'instant, a assuré mardi Melanie Teed Murch, présidente de Toys "R" Us et de Babies"R" Us Canada.

«Depuis 34 ans, nous servons fièrement le Canada en faisant autorité en matière de tendances de jouets et de produits pour bébés, et nous sommes engagés à promouvoir le jeu et à aider les parents», a-t-elle affirmé dans un communiqué.

La compagnie américaine assure que des mesures supplémentaires seront prises cette année, notamment pour améliorer l'expérience client. Elle promet aussi l'arrivée de «concepts novateurs centrés sur le client», lesquels ont été expérimentés récemment en Colombie-Britannique et en Ontario.

«Notre équipe s'emploie à renforcer notre position concurrentielle et à apporter les améliorations nécessaires pour [nous] assurer que nous disposons des produits en tout temps, partout et de la façon dont vous désirez vous les procurer chez nous», a mentionné la présidente.

Rappelons que le détaillant, qui est très endetté, doit rembourser des titres de dettes totalisant 400 millions $ US. La bannière compte plus de 1345 succursales en Amérique du Nord et une dette de 5 milliards $ US. Elle s'est placée en septembre sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis.

Comme plusieurs autres détaillants, les revenus de Toys "R" Us ne cessent de baisser en raison de l'évolution des nouvelles technologies qui changent les habitudes de consommation.