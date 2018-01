Loto-Québec cherche à remettre près de 3 millions $ en lots gagnants

Agence QMI 23-01-2018 | 15h45

MONTRÉAL - Loto-Québec cherche à retrouver les gagnants de six lots non réclamés totalisant plus de 2,9 millions $, incluant un possible nouveau millionnaire de la région de Montréal, qui semble être bien peu pressé de mettre la main sur les 1,75 million $ qu'il a remporté au Lotto 6/49.

Le ou les détenteurs de ce billet gagnant se sont procuré leur billet de loterie pour le tirage du 6 décembre dernier sur l'île de Montréal, a fait savoir la société d'État mardi. L'heureux gagnant a jusqu'au 6 décembre 2018 pour se manifester.

Les habitants de la grande région de Montréal semblent d'ailleurs être les moins assidus pour vérifier leurs combinaisons de loterie. Sur six lots lors de plus de 100 000 $ non réclamés en 2017, trois ont été gagnés par des détenteurs de billets achetés à Montréal. Des tickets gagnants ont aussi été achetés dans les Laurentides, en Mauricie et en Montérégie.

Les gagnants disposent d'une période d'un an, jour pour jour, pour mettre la main sur leur gain. Advenant que les gros lots ne soient jamais réclamés, Loto-Québec les remettra en jeu sous forme de lots bonis et de tirages spéciaux.

La dernière année a été particulièrement rentable pour les amateurs de jeux de hasard québécois, alors que 107 lots de plus d'un million $ ont été remportés dans la province, faisant 132 nouveaux millionnaires. Au total, Loto-Québec a remis 1,2 milliard $ en lots l'an dernier, un record.

Les lots de plus de 100 000 $ non réclamés en 2017

1,75 million $ au Lotto 6/49: le billet gagnant a été acheté à Montréal, pour le tirage du 6 décembre.

517 111 $ au Lotto Max: le billet gagnant a été acheté à Montréal, pour le tirage du 15 décembre.

250 000 $ au Lotto Max: le billet gagnant a été acheté en Mauricie, pour le tirage du 20 décembre.

200 000 $ à l'Extra: le billet gagnant a été acheté dans les Laurentides, pour le tirage du 7 mai.

108 705 $ au Lotto 6/49: le billet gagnant a été acheté en Montérégie, pour le tirage du 9 décembre.

100 000 $ au Banco: le billet gagnant a été acheté à Montréal, pour le tirage du 27 septembre.