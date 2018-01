Banque du Canada : le taux directeur grimpe à 1,25 %

Agence QMI 17-01-2018 | 10h00

OTTAWA | La majorité des indicateurs économiques sont au vert pour la Banque du Canada, qui a haussé mercredi son taux directeur à 1,25 % après plusieurs mois de prudence. L'endettement des ménages et le protectionnisme américain restent toutefois des facteurs d'inquiétudes.

«Les données récentes ont été robustes, l'inflation se situe près de la cible et l'économie tourne à peu près à son potentiel», a indiqué l'institution dans un communiqué.

La Banque note une forte progression de l'emploi, qui se traduit pour les ménages par une consommation et des investissements «plus robustes qu'escomptés». Selon les dernières données de Statistiques Canada, le chômage est à son plus bas au pays depuis 1976.

La hausse du taux d'intérêt mettra vraisemblablement de la pression sur les ménages fortement endettés, a néanmoins prévenu la Banque, qui prévoit un ralentissement de la consommation.

Une économie qui tourne à plein régime

Le Rapport sur la politique monétaire de la Banque projette une croissance du PIB de 2,2 % en 2018 et de 1,6 % en 2019, un rythme plus soutenable pour l'économie canadienne. Le taux de 3 % observé en 2017 était le signe d'une économie tournant «aux limites de sa capacité».

Incidemment, les ressources inutilisées sur le marché du travail se sont résorbées plus rapidement que prévu et l'inflation s'est stabilisée autour de 2 %, ce qui correspond aux attentes de la Banque.

«Les dépenses en immobilisations, la création d'entreprises, le taux d'activité et le nombre d'heures travaillées affichent tous des signes prometteurs», a ajouté l'institution.

L'ALENA brouille les pistes

Si les entreprises investissent de manière soutenue dans l'économie, leur optimisme est freiné par l'incertitude sur l'avenir de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

En dépit d'une économie mondiale appelée à croître de 3,5 % jusqu'en 2019 et une accélération de l'activité aux États-Unis, les différends sur le libre-échange et le protectionnisme américain refroidissent des entreprises et laissent entrevoir des effets négatifs sur le commerce extérieur.

La Banque craint également que certaines d'entre elles soient amenées à investir au sud de la frontière en raison des nouveaux allégements fiscaux mis en place par l'administration Trump.

Tendance à la hausse

Le taux directeur avait augmenté d'un quart de point en juillet dernier, une première hausse depuis 2010. Le taux était alors passé de 0,5 % à 0,75 %. Puis, en septembre, il avait encore grimpé de 0,25 % pour venir s'établir à 1 %.

Depuis, l'institution faisait le choix de la patience avant de continuer à tirer les taux d'intérêt vers le haut. Malgré les nombreux signes encourageants, tout indique que cette augmentation continuera de se faire à un rythme modéré.

«Quoique l'on s'attende à ce que les perspectives économiques justifient des taux d'intérêt plus élevés avec le temps, il sera probablement nécessaire de maintenir un certain degré de détente monétaire», note la Banque.

La prochaine décision sur le taux directeur est attendue le 7 mars prochain.