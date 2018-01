TVA Nouvelles 17-01-2018 | 09h20

Le salaire minimum passera à 12$ de l'heure dès le 1er mai 2018, a annoncé le gouvernement du Québec, mercredi matin.

«Le gouvernement du Québec annonce une hausse du taux général du salaire minimum. Celui-ci augmenterait de 0,75 $ et atteindrait ainsi 12 $ l'heure à compter du 1er mai 2018. Il s'agirait, en dollars, de la hausse du salaire minimum la plus importante de l'histoire du Québec», peut-on lire dans le communiqué.

«En janvier 2017, nous avons été audacieux et innovants en annonçant une hausse progressive du salaire minimum, dont un des objectifs est d'assurer une concordance avec l'évolution de la situation économique du Québec. La bonne performance économique du Québec nous autorise à augmenter de façon substantielle le salaire minimum. Dès le 1er mai 2018, le salaire minimum serait augmenté de 0,75 $ pour atteindre 12 $ l'heure. Cette hausse viendrait améliorer la qualité de vie des travailleurs à faible revenu en plus de favoriser l'incitation au travail, d'augmenter le revenu net disponible et de contribuer à réduire l'incidence de la pauvreté, sans nuire à l'emploi et à la compétitivité de nos entreprises», a indiqué la ministre responsable du Travail, Dominique Vien.

Plus de détails suivront.