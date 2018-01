Les PME québécoises comptent investir beaucoup en 2018, selon la BDC

Agence QMI 16-01-2018 | 15h23

Les PME du Québec seront parmi celles au pays dont la hausse des investissements sera la plus forte en 2018, selon une étude publiée mardi par la Banque de développement du Canada (BDC).

Les investissements prévus par les petites et moyennes entreprises de la province devraient bondir de 11 % au Québec cette année par rapport à 2017, ce qui est beaucoup plus que la moyenne nationale de 3 %.

Parmi les provinces, seulement la Colombie-Britannique (+17 %) et l'Alberta (+ 12 %) verront leurs PME augmenter davantage leurs investissements que celles du Québec.

À l'inverse, les PME de l'Ontario comptent les réduire de 1 % cette année, tandis que la BDC «anticipe des baisses plus marquées dans les autres régions».

Tendance nationale favorable

La BDC estime que 2018 sera fructueuse avec des investissements prévus de 140,5 milliards $ cette année par les PME du pays.

La hausse nationale de 3 % des investissements par rapport à 2017 «est en grande partie imputable à une vague de plans d'acquisition d'entreprises, une tendance de fond qui s'explique par le vieillissement de la population canadienne et le départ à la retraite des entrepreneurs de la génération du baby-boom», a affirmé la BDC par communiqué.

Elle estime que les sommes consacrées pour l'acquérir d'autres entreprises bondiront en 2018, passant de 10,6 milliards $ en 2017 à 18,9 milliards $ cette année.

«Les résultats de l'étude sont très encourageants, car les investissements des PME sont essentiels à la santé économique du Canada, a dit Pierre Cléroux, vice-­président de la recherche et économiste en chef de la BDC. En effet, 99,7 % des entreprises canadiennes sont des PME. Lorsqu'elles investissent, elles deviennent plus productives et plus concurrentielles et elles peuvent offrir des salaires et des avantages sociaux plus attrayants.»

Toutefois, l'institution fédérale a noté que le manque de main-d'oeuvre, notamment dans les zones rurales québécoises, constitue le principal frein à l'investissement pour les PME.