Dossier de crédit : tout ce que vous devez savoir pour avoir la cote !

Quelques notions importantes et des mesures à prendre pour un dossier de crédit «top».

S'il est un facteur déterminant dans plusieurs étapes de nos vies, le dossier de crédit fait néanmoins l'objet d'incompréhension et de fausses croyances.

Afin d'y voir plus clair, voici quelques notions importantes et des mesures à prendre pour un dossier de crédit top.

Un bon crédit permet de réaliser ses ambitions, que ce soit de devenir propriétaire, de s'acheter une voiture ou de se lancer en affaires.

C'est un outil permettant d'évaluer votre capacité d'emprunt et vos habitudes de gestion financière.

En somme, c'est une façon de savoir si l'on peut vous faire confiance.

Un pointage de crédit élevé et l'absence de retard au dossier augmentent considérablement votre pouvoir de négociation face aux prêteurs.

Notez que les actifs et l'épargne, vos REER par exemple, ne figurent pas au dossier de crédit, mais ils contribuent aussi à l'obtention de meilleures conditions d'emprunt.

Sur une hypothèque, ça peut valoir des milliers de dollars en économies d'intérêt.

Ça peut même avoir une incidence sur votre vie professionnelle. Les employeurs peuvent demander à vérifier le dossier de crédit avec votre permission.

Deux firmes fournissent ce service au Canada :

- Équifax

- TransUnion

On y répertorie entre autres :

- Carte de crédit

- Prêt personnel/auto, hypothèque et marge de crédit

- Financement en magasin

- Service de cellulaire, télé et internet

On n'y retrouve pas à quels endroits vous magasinez et ce que vous achetez avec une carte de crédit.

Le dossier a la mémoire longue ! L'historique est conservé pendant 7 ans.

Eh oui, un vieux compte de cellulaire impayé pourrait venir vous hanter lors de l'achat d'une maison ou d'une voiture.

Un score pour donner une vue d'ensemble de votre situation.

- Le pointage de crédit est un score de 300 à 900.

- Il prend en compte votre taux d'endettement et le respect des termes (payer à temps).

- Plus il est élevé, plus les prêteurs ont confiance.

Le statut et l'historique de chacun de vos comptes.

o Chaque compte inscrit au dossier a sa cote.

o Une cote 1 indique qu'un compte n'est pas en retard.

o Si on accumule des cotes 2 et plus, il faudrait peut-être revoir ses habitudes de consommation ou mieux s'organiser.

Peu importe comment on dépense son argent, l'important est de ne pas accumuler de dettes et de retards.

Évitez de ne faire que les versements minimums et de garder des soldes élevés.

Cela a pour conséquences l'augmentation du taux d'endettement et la baisse du pointage.

Si vous êtes un peu serré pour le mois, prenez les devants et communiquez avec l'entreprise pour prendre une entente de paiement.

Il est vrai que plusieurs demandes de financement au cours d'une année affecteront votre cote négativement. Dans ce cas, obtenez des prix de différents prêteurs au cours d'une période de deux semaines. Ces demandes seront considérées comme une seule.

Oui ! Consultez votre dossier tous les 12 à 24 mois.

Pourquoi ?

- Connaître votre situation et voir s'il y a lieu de l'améliorer.

- Au besoin, apporter des changements à vos habitudes de consommation et d'utilisation de crédit.

- Rembourser une dette que vous aviez perdue de vue.

- Déceler des anomalies et des erreurs administratives.

- Constater que vous avez été victime de fraude ou d'un vol d'identité.

Peu importe votre situation actuelle, il n'est jamais trop tard pour améliorer les choses. Vous seriez surpris de voir à quel point quelques bonnes habitudes peuvent rapidement influencer votre dossier de crédit !

