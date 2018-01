Cogeco ne paiera pas d'impôt aux États-Unis jusqu'en 2025

Philippe Orfali 11-01-2018 | 12h25

Donald Trump a fait un beau cadeau à Cogeco. La réforme fiscale américaine mise de l'avant le mois dernier permettra au groupe québécois de télécommunication d'économiser « plusieurs dizaines de millions de dollars » chaque année, et ce au moins jusqu'en 2025.

Cogeco, qui a accéléré au cours des dernières années son expansion dans le secteur de la câblodistribution aux États-Unis, ne paiera à peu près pas d'impôt au sud de la frontière au cours des huit prochaines années. Et lorsqu'elle commencera enfin à en payer, l'impôt sera bien moins élevé que prévu.

Maintenant actif dans 11 États de la Côte est américaine, Cogeco devait à l'origine commencer à verser de l'impôt au fisc américain à partir de 2019.

Cet échéancier a été repoussé à 2025 grâce à la réforme de la fiscalité des entreprises par l'administration Trump.

Le taux d'imposition de Cogeco a aussi été revu à la baisse, de sorte que la société québécoise ne paiera aux États-Unis que les deux tiers des impôts prévus, à partir de cette date.

« Ça représente une économie de 5 $ par action, cette réforme est très favorable pour nous », a affirmé le président et chef de la direction Louis Audet. « Ça donne un surcroît de valeur à Cogeco. »

Pas d'acquisition

Pour le reste, Louis Audet affirme ne pas être activement à la recherche de nouvelles acquisitions, mais garder l'oeil ouvert si des opportunités se présentent. « On doit réduire notre endettement donc on n'envisage pas de faire de gros achats. »

Quoi qu'il arrive, l'expansion de Cogeco passera « assurément » par les États-Unis, pas par le Canada.

« On fait 35 % de notre chiffre d'affaires aux États-Unis. Un jour, ce sera plus de 50 %, c'est écrit dans le ciel. Ce n'est pas que j'aime le Canada, mais il n'y a plus de place (pour des acquisitions) au Canada. »

Hausse des profits

Mercredi, l'entreprise a annoncé une légère hausse de ses profits, au terme du premier trimestre de son année financière qui s'est clôt le 30 novembre 2017.

Cogeco a enregistré une hausse de ses revenus de 3 millions $, ou 0,5 %, par rapport au premier trimestre de 2016. L'entreprise avait enregistré un bénéfice net de près de 81,8 millions $, en hausse de 0,2 %, sur des revenus d'un peu plus de 586 millions $.

Les revenus du secteur des communications de l'entreprise ont grimpé de 0,8 %, ce qui a permis de contrebalancer une baisse des produits de 4,6 % en provenance du secteur Autres de Cogeco.

Cogeco s'attend, à la suite de l'acquisition du câblodistributeur MetroCast aux États-Unis, à une hausse de 10 à 12 % de ses revenus d'ici la fin de son année financière 2018.

Avec l'Agence QMI