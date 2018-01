À Wall Street, le Dow Jones au-dessus des 25 000 points

AFP 04-01-2018 | 13h57

Le Dow Jones, l'indice vedette de Wall Street, a passé jeudi le cap des 25 000 points, entamant 2018 sur les chapeaux de roue après une excellente année boursière en 2017 portée par un contexte économique très favorable.

Vers 17 h 30 GMT, le Dow Jones progressait de 0,58 % à 25.067,56 points après avoir franchi ce seuil symbolique peu après l'ouverture. Il poursuivait ainsi en ce début d'année 2018 sa course aux records, après avoir déjà bondi de 25,08 % en 2017.

« Le Dow Jones atteint les 25.000 (points). Félicitations! La forte diminution de la régulation inutile va se poursuivre », a tweeté Donald Trump. Le président américain, qui affronte actuellement une situation politique difficile, profite toutefois d'un climat économique favorable.

Outre ses engagements à réduire la régulation financière imposée depuis la crise financière de 2008, plusieurs motifs viennent expliquer l'insolente progression de l'indice vedette de Wall Street, selon les analystes.

Les investisseurs demeurent « optimistes sur le renforcement de l'économie américaine à travers la réforme fiscale », a indiqué Karl Haeling de LBBW.

Promulguée par Donald Trump juste avant Noël, elle devrait augmenter les profits des entreprises, déjà au plus haut en 2017, en faisant passer leur taux d'imposition de 35 % à 21 %.

La société d'analyse Factset anticipe une progression moyenne du bénéfice par action, la référence pour les investisseurs de Wall Street, des entreprises composant le S&P 500 de 11,6 % sur la totalité de l'année 2018.

Le contexte international favorise également la tendance, les indicateurs macroéconomiques en provenance des pays développés et des zone émergentes multipliant les signaux d'optimisme.

« Les investisseurs observent le renforcement de l'économie en dehors des États-Unis », a estimé M. Haeling.

« Quand les économies brésiliennes et russes sont en meilleure santé, tout ne peut que bien aller », a ajouté Maris Ogg de Tower Bridge Advisors.

L'alignement des planètes de l'économie mondiale est complété par la baisse marquée du dollar, source de compétitivité supplémentaire pour les entreprises exportatrices américaines.

Assombrissement en 2019 ?

Après avoir chuté de près de 9,9 % en 2017 face à un panier de devises étrangères, la valeur du billet vert naviguait jeudi à des plus bas depuis septembre.

Certaines valeurs en ont notamment profité pour tirer la tendance en 2017, Boeing (+90 %), Caterpillar (+70 %), Visa (+46 %) et Apple (+46 %) faisant figure de locomotives du Dow Jones.

« On sent désormais une acceptation de la hausse du marché par rapport à l'an dernier où je recevais des coups de téléphone nerveux de clients, affirmant qu'+il (Donald Trump) nous mènerait à la guerre+ », a indiqué Mme Ogg, ajoutant qu'elle en reçoit « moins désormais ».

Les voyants semblent au vert pour l'ensemble de l'année, les analystes prédisant toutefois un assombrissement en 2019.

« Les inquiétudes portent davantage pour 2019, en fonction de ce que décidera la banque centrale américaine (Fed) et les banques centrales à travers le monde », a estimé Mme Ogg.

Engagée dans un processus de hausse des taux d'intérêt, la Fed pourrait tempérer l'euphorie boursière en durcissant davantage sa politique.

Mais l'euphorie boursière semble généralisée pour l'instant. L'indice Nasdaq, qui reflète davantage les nouvelles technologies et l'économie d'internet, a avancé l'an dernier de 28,24 % et a franchi en décembre lui aussi un cap symbolique, celui des 7000 points. L'indice élargi S&P500 a lui gagné 19,42 % en 2017 et a passé mercredi un cap historique à 2700 points.

Outre la Bourse, l'économie américaine apparait aussi en pleine forme avec un taux de croissance annualisé supérieur à 3 % et un taux de chômage de 4 % au plus bas depuis 17 ans.

« Je ne pense pas que le chiffre en lui-même soit important mais c'est la tendance de fond qui permet d'y arriver », souligne Maris Ogg en évoquant les 25.000 points franchis par Wall Street jeudi.