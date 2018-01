Plus de deux millions de véhicules vendus au pays en 2017

Agence QMI 04-01-2018 | 10h46

Pour la première fois, plus de deux millions de véhicules ont été vendus au Canada en une année.

Environ 2,038 millions de véhicules ont été vendus en 2017 au pays, une augmentation de 4,6 % par rapport à l'année précédente, selon la firme ontarienne DesRosiers Automotive Consultants.

Il s'agit de la septième hausse annuelle de suite pour la vente de véhicules au Canada. Plus de 440 000 véhicules supplémentaires ont été vendus en 2017 par rapport à 2010.

L'appétit pour de gros véhicules ne se dément pas puisque les camionnettes et les véhicules utilitaires sport accaparent maintenant une plus grande part du marché soit 68,6 % contre seulement 31,4 % pour les autos en 2017, tandis que le ratio était respectivement de 66 % et 34 % en 2016.

General Motors est l'entreprise qui a le plus augmenté ses parts de marché passant de 13,7 % en 2016 à 14,9 % en 2017. Malgré un recul en 2017, Ford demeure en première place, ayant vendu 15,1 % des véhicules au Canada.