La Caisse de dépôt prête 150 millions $ à La Capitale

Agence QMI 21-12-2017 | 15h24

MONTRÉAL - Pour assurer sa croissance et donner du souffle à son plan de développement stratégique, la compagnie d'assurance québécoise La Capitale a obtenu un prêt de 150 millions $ de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

«La Caisse se réjouit de s'associer à La Capitale, un des leaders du secteur des assurances au Québec», a dit jeudi Marc Cormier, premier vice-président, Revenu fixe à la Caisse.

«De par sa résilience au cycle économique et les rendements stables et orientés sur le long terme qu'il génère, le secteur de l'assurance est parfaitement aligné sur le profil d'investissement recherché par la Caisse», a-t-il ajouté.

Les modalités de ce financement n'ont pas été précisées.

Bien que son siège social se trouve au Québec, La Capitale fait des affaires aux quatre coins du Canada, en se spécialisant dans l'assurance de personnes et dans l'assurance de dommages. Elle compte parmi sa clientèle de nombreux fonctionnaires provinciaux.

La Capitale emploie 2700 personnes et détient un actif de 6,4 milliards $.

Ces dernières années, la Caisse a investi des sommes importantes dans le secteur de l'assurance, tant au Québec qu'à l'étranger. En juin 2016, elle a injecté des capitaux dans Greenstone, en Australie, en prenant une participation de 44 % dans ce distributeur direct d'assurances vie et pour animaux. La Caisse a aussi acquis en mars dernier le courtier d'assurance américain USI avec la firme de gestion de placements KKR pour 4,3 milliards $ US après avoir investi, en septembre 2016, 500 millions $ US dans Sedgwick aux États-Unis, qui se spécialise dans l'administration et la gestion de réclamations.

Plus récemment, le 5 décembre dernier, la Caisse annonçait être devenue un important actionnaire minoritaire de la société londonienne Hyperion Insurance Group après avoir allongé 400 millions $ US.