CEDROM-SNi achetée par une compagnie américaine

Emmanuel Martinez 20-12-2017 | 12h09

La compagnie américaine Cision poursuit ses achats au Canada en acquérant l'entreprise montréalaise CEDROM-Sni, qui se spécialise dans la veille et la redistribution de contenus médiatiques.

Cision avait déjà mis la main l'an dernier sur la compagnie canadienne Groupe CNW, qui distribue notamment des communiqués de presse.

Présente en France et au Canada, CEDROM-Sni gère les droits de reproduction électronique de centaines de médias québécois et étrangers en plus de détenir la plateforme Eureka.cc et Europresse.com qui permettent de rechercher et d'analyser du contenu provenant notamment des journaux. La compagnie québécoise emploie environ 110 personnes à Montréal, Québec, Ottawa, Toronto et Paris. Ses clients sont de grandes entreprises, des organismes gouvernementaux, des médias, des agences de publicité et de relations publiques et des bibliothèques publiques, entre autres.

«L'acquisition de CEDROM-SNi ouvre la porte à un bon nombre de nouvelles relations client majeures pour Cision, à la fois au Canada et en France. Elle représente une excellente complémentarité stratégique pour nous, dans le contexte de notre portefeuille global, et nous permettra de renforcer notre offre internationale», a mentionné Kevin Akeroyd, président et chef de la direction de Cision, par communiqué, mercredi.

La compagnie basée à Chicago estime que grâce à CEDROM-SNi ses clients auront «un accès amélioré à des milliers de sources de contenu média provenant des journaux, de la radio, de la télévision, d'internet et des médias sociaux, les aidant à mieux comprendre et à mieux quantifier l'incidence de leurs communications et de leurs couvertures média à la fois au Canada et en France».

Le montant de cette transaction n'a pas été divulgué.