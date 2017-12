SNC-Lavalin s'allie à ABB

Agence QMI 20-12-2017 | 11h47

SNC-Lavalin a conclu un accord pour former une coentreprise avec la multinationale européenne ABB.

La firme d'ingénierie montréalaise sera l'actionnaire majoritaire de cette nouvelle compagnie chargé de créer des postes électriques à courant alternatif de 66 kV CA et plus partout sur la planète.

SNC-Lavalin mise sur la synergie entre son expérience dans la réalisation de projets complexes d'ingénierie et la technologie d'ABB concernant les postes électriques pour que ce partenariat soit couronné de succès.

«Cette coentreprise est une étape stratégique visant à tirer parti de nos capacités liées au cycle de vie complet des énergies renouvelables, et à nous placer dans une position favorable dans tous nos marchés, et plus particulièrement ceux des services publics, des énergies renouvelables et du transport», a mentionné Marie-Claude Dumas, présidente de la division Énergie propre de SNC-Lavalin, par communiqué, mercredi.

«Ce modèle d'affaires novateur donnera lieu à une offre clé distinctive dans tous les secteurs de SNC-Lavalin et il créera de la valeur pour nos clients en nous permettant de tirer parti à la fois de notre savoir-faire de renommée mondiale, de notre offre de services de bout en bout et de notre présence géographique», a-t-elle ajouté.

La compagnie montréalaise estime que le carnet de commandes de cette coentreprise devrait dépasser la barre des 700 millions $. Elle devrait être en place au cours du deuxième trimestre de 2018.

Les montants investis n'ont pas été dévoilés.