Les C Series produits à Mirabel n'iront pas à Delta

Philippe Orfali 19-12-2017 | 11h08

La compagnie Delta Air Lines fait une croix sur les avions de Bombardier assemblés à Mirabel, même si elle continue de contester l'application d'une surtaxe de 300 % sur ceux-ci.

Pour éviter toute pénalité, elle attendra plutôt que des appareils C Series sortent de la nouvelle ligne d'assemblage d'Airbus à Mobile, en Alabama... même si ceux-ci ne seront pas prêts avant 2020.

« Delta n'a l'intention de prendre possession d'aucun avion CS-100 fabriqué au Canada », a affirmé un vice-président de la société, Greg May, lors d'une audience devant la Commission du commerce international (ITC) des États-Unis, lundi.

Rappel

Delta, Bombardier et le gouvernement du Canada croisent le fer avec l'avionneur américain Boeing à Washington cette semaine, d'abord devant l'ITC, puis devant le Département du commerce (DOC), mardi.

Boeing a déposé une plainte au début de 2017 contre Bombardier, alléguant que l'entreprise québécoise avait vendu à des prix « dérisoires » ses avions, après que Delta ait passé une commande de 75 nouveaux appareils C Series, en 2016.

Dans une décision préliminaire, en octobre, Boeing a eu gain de cause devant le DOC, sous la forme de droits compensatoires de près de 300 %, qui doivent en principe être imposés à chacun des avions vendus à Delta. La décision « finale » du DOC est attendue mardi.

Plan B

Or, même s'ils contestent toujours la validité de la décision, Delta, Bombardier et le nouvel actionnaire majoritaire du programme C Series, Airbus, ont trouvé un « plan B ».

Il s'agit de la construction d'une nouvelle ligne d'assemblage du C Series à Mobile, où Airbus assemble déjà sa famille de jets A320.

Les premiers C Series devraient sortir de cette usine en 2020, selon plusieurs analystes.

On ignore donc ce qu'il arrivera de la quinzaine d'avions C Series de l'usine de Mirabel que Bombardier devait livrer à Delta l'an prochain. Bombardier avait comme objectif de terminer l'assemblage de 40 C Series à Mirabel, en 2018.