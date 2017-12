Hausse des dépenses liées aux tournages étrangers au Québec

Agence QMI 19-12-2017 | 08h04

Plus de 383 millions $ en dépenses directes ont été effectués au Québec cette année comparativement aux 298,3 millions $ enregistrés l’an dernier, selon le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ).

Les principaux facteurs ayant contribué à cette remarquable progression sont le «taux de change avantageux pour les producteurs étrangers, des crédits d’impôt stables accordés aux productions de services, la bonification de l’offre dans son ensemble ainsi que la mobilisation des joueurs-clés de la filière audiovisuelle québécoise autour d’un objectif commun», a fait savoir le BCTQ dans un communiqué publié lundi.

Parmi les longs métrages à avoir été tournées en sol québécois, notons «X-Men Dark Phoenix», «Flarsky», «Chaos Walking», «Zoe» et «On The Basis Of Sex».

Du côté des séries télévisées, il y a eu les tournages de «The Bold Type», «Jack Ryan» et «The Truth About The Harry Quebert Affair».

Dans ce dernier cas, les 10 épisodes de la série ont été entièrement tournés au Québec, pour un total de 82 jours de tournage.

«Deux grandes missions économiques à Los Angeles, une présence accrue du BCTQ lors des grands événements, ici et à l’international, et un service à la clientèle diligent, efficace et apprécié par les producteurs étrangers. Tous ces éléments nous ont permis d’accroître l’attractivité du Québec comme destination de choix, à la fois pour les tournages et la production d’effets visuels», a souligné le président, directeur général du BCTQ, Pierre Moreau.