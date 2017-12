Phase finale de l'enquête de la plainte de Boeing contre les avions C Series

Philippe Orfali 18-12-2017 | 14h39

Le gouvernement du Canada et Bombardier se retrouvent une fois de plus à Washington, lundi, où la Commission du commerce international (ITC) des États-Unis entame la phase finale de l'enquête concernant la plainte de Boeing contre les avions C Series.

Ottawa, Bombardier ainsi que Boeing doivent prendre la parole. Ils reprendront pour l'essentiel les points de vue qu'ils martèlent depuis des mois.

C'est l'ambassadeur du Canada à Washington, David MacNaughton, qui s'est adressé à la commission au nom du gouvernement fédéral.

« Les faits présentés dans le cadre de l'affaire nous laissent perplexes. Boeing n'a pas compétionné avec l'avion que Bombardier a vendu à Delta, car il n'a pas d'avion de cette taille », a-t-il dit.

En 2016, Delta Airlines a acheté 75 appareils C Series, devenant ainsi le premier client «majeur» à se procurer les nouveaux avions. En vertu de l'entente, Delta pourrait acheter 50 appareils supplémentaires. C'est cette vente d'avion, à un prix « dérisoire » selon Boeing, qui a mené au dépôt d'une plainte devant le Département du commerce et l'ITC. Les deux organismes ont imposé des droits compensatoires de 300 % sur ces avions C Series.

« Il est difficile de comprendre comment une entreprise disposant d'une position commerciale et financière enviable et d'un carnet de commandes s'étendant sur près de sept ans pourrait déposer une plainte contre un nouveau venu sur le marché. Boeing a été très franc sur le fait que sa cible n'est pas l'avion qui existe actuellement, le C Series, mais la menace concurrentielle que Bombardier pourrait représenter à l'avenir », a ajouté l'ambassadeur.

Bombardier réitère les mêmes arguments depuis de nombreux mois.

« Avec tout ce qui attend le secteur aérospatial prochainement, on ne peut pas se permettre de commencer l'année 2018 dans un contexte de guerre commerciale. Il faut trouver une façon plus intelligente et moins partisane de régler ce différend, car cette situation finira tôt ou tard par exercer des pressions sur les conditions de travail et la sécurité d'emploi de dizaines de milliers de travailleurs et travailleuses au Canada, aux États-Unis et en Europe », a pour sa part fait valoir le coordonnateur québécois du Syndicat des machinistes, David Chartrand.

« Que ce soit les travailleurs et travailleuses de Bombardier à Montréal, Belfast ou Wichita ou ceux de Boeing à Winnipeg Seattle ou Saint-Louis, aucun d'entre eux n'a avantage à voir perdurer cette situation.»