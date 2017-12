Power Corporation: Henri-Paul Rousseau va prendre sa retraite

Agence QMI 15-12-2017 | 09h01

Power Corporation a annoncé vendredi le départ prochain à la retraite du vice-président de son conseil Henri-Paul Rousseau.

M. Rousseau sera en retraite du conglomérat de la famille Desmarais à partir du 1er janvier 2018.

«Il a joué un rôle clé en menant des recherches économiques et de marché sur les régimes de retraite, la conception des produits de retraite et la valeur du conseil financier», a souligné Paul Desmarais, jr, président du conseil et co-chef de la direction de Power Corporation.

Henri-Paul Rousseau était depuis 2009 vice-président du conseil de Power Corporation et de la Corporation Financière Power. De plus, il siégeait aux conseils d'administration de Great-West Lifeco et de la Société financière IGM.

Au cours de l'année académique 2018-2019, l'ex-PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec sera professeur invité à l'École d'Économie de Paris, indique-t-on dans un communiqué.

«M. Rousseau poursuivra également ses activités philanthropiques dans les domaines de la santé et de l'éducation, tout en demeurant engagé auprès de moyennes et de grandes entreprises québécoises de calibre mondial à titre de co-président fondateur du Réseau QG100», lit-on aussi dans le communiqué.

Henri-Paul Rousseau a occupé le poste de grand patron de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) de 2002 à 2008.