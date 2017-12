Aéronautique: Sonaca investit à Mirabel

Stéphane Sinclair 12-12-2017 | 08h22

Sonaca Montréal se dote d'une nouvelle machinerie géante d'usinage à son usine de Mirabel. La machinerie fabriquée au Québec fait du centre d'usinage de Mirabel la seule compagnie du genre au Canada.

Pour acquérir la machinerie, Sonaca a du investir 7,5 millions$ La nouvelle machine à contrôle numérique permet de fabriquer des pièces géantes.



«Cet investissement nous permet de renforcer notre leadership dans le domaine de la fabrication totalement intégrée de grandes pièces d'aérostructures en Amérique du Nord, tout en accélérant notre évolution vers l'industrie 4.0», a affirmé Sylvain Bédard, chef de la direction de Sonaca Montréal.

Le nouvel équipement a été entièrement fabriqué au Québec par la compagnie Five. Elle permet de créer de grands panneaux d'aile en aluminium à très grande vitesse. L'entreprise de Mirabel a de nombreux clients dans le monde comme Bombardier, Embraer, Boeing, etc.

Le chef de la direction de Sonaca s'est dit impressionné par la vigueur de l'industrie aérospatiale au Québec et par la vitalité de la grappe industrielle dans ce domaine. "Je suis toujours surpris de voir la représentation du Québec dans les plus grandes foires internationales comme le Bourget et Farnborough", a expliqué Bernard Delvaux, chef de la direction de Sonaca.