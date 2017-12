Irrégularités hypothécaires : la Banque Laurentienne soutient qu'aucun de ses employés n'est en cause

Agence QMI 11-12-2017 | 10h24

MONTRÉAL - À la suite d'un examen préliminaire, la Banque Laurentienne a mentionné lundi qu'aucun de ses employés ne semble fautif pour avoir autorisé des prêts hypothécaires à des clients qui ont menti concernant leur situation financière.

«Aucun employé n'a été complice de fausses déclarations, et la Banque a déterminé qu'aucun courtier en particulier n'était à l'origine d'une partie importante des prêts hypothécaires accordés sur la foi de fausses déclarations», a mentionné l'institution québécoise par communiqué.

La Laurentienne a réitéré que la valeur des prêts problématiques, qui ont été ensuite revendus à un tiers et qui devront être rachetés par elle, est négligeable, soit 1,6 % de l'ensemble du portefeuille de prêts résidentiels et moins de 1 % de l'ensemble de ses prêts. De plus, la banque montréalaise soutient que ces prêts hypothécaires qui n'auraient pas dû être accordés offrent un rendement «conforme» à l'ensemble du portefeuille de prêts hypothécaires.

«La Banque dispose des liquidités disponibles pour procéder au rachat des prêts hypothécaires touchés et ses sources de financement sont diversifiées», a ajouté la Laurentienne qui «ne croit pas que ces éléments auront une incidence significative sur ses activités, ses fonds propres et sa capacité de financement».

L'entreprise financière a cependant servi une mise en garde concernant des facteurs qui pourraient changer son point de vue, notamment sur le fait que l'audit préliminaire par échantillonnage limité pourrait ne pas être représentatif «de l'ensemble du portefeuille de prêts hypothécaires accordés dans les succursales et vendus au tiers acheteur».

Lorsqu'elle avait annoncé ce problème le 5 décembre, la Banque Laurentienne avait précisé que jusqu'à environ 300 millions de prêts hypothécaires pourraient devoir être rachetés, après avoir été «titrisés» afin d'être vendus à des investisseurs.

La Laurentienne tente de se relever après la pire chute de son action depuis près de 10 ans la semaine dernière. L'action avait perdu environ 11 % de sa valeur avant de remonter.