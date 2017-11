Montréal: RBC Banque Royale va rénover ses espaces de Place Ville Marie

Agence QMI 10-11-2017 | 11h24

MONTRÉAL - RBC Banque Royale va rénover de fond en comble les espaces qu'elle occupe à Place Ville Marie, à Montréal.

L'institution financière et Ivanhoé Cambridge, qui possède le gratte-ciel emblématique de Montréal, se sont entendus pour la réalisation de ces travaux, dont les détails ont été annoncés vendredi.

RBC Banque Royale va notamment déménager certaines activités dans la galerie marchande pour profiter d'une visibilité tant au niveau de la rue que dans le réseau piétonnier souterrain.

«Nous sommes très fiers de la relation qu'entretient RBC Banque Royale avec Place Ville Marie depuis plus de 55 ans. RBC Banque Royale renouvelle son engagement envers Place Ville Marie et, surtout, elle réaffirme son leadership économique dans l'épicentre du centre-ville de Montréal», a dit Bernard Poliquin, vice-président principal, Bureaux, Québec, chez Ivanhoé Cambridge.

«Nous sommes extrêmement heureux de continuer d'être le plus important locataire de cette tour emblématique de Montréal où nous avons été les premiers à nous installer en 1962, a relaté Martin Thibodeau, président, Direction du Québec, RBC. Le lancement de travaux de rénovation à Place Ville Marie démontre bien notre engagement à servir encore mieux notre clientèle d'affaires et les particuliers tout en offrant un environnement de travail moderne et à la fine pointe de la technologie à nos employés.»