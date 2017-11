Élection de Valérie Plante: le monde des affaires refroidi, mais rassuré

06-11-2017 | 14h19

Ce n'est pas un secret, le monde des affaires appuyait le maire sortant Denis Coderre lors de l'élection de dimanche soir.

Malgré tout, l'approche d'ouverture jusqu'ici démontrée par Valérie Plante rassure les hommes et les femmes d'affaires de la région, aux dires du président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc.

«Le milieu des affaires a rêvé pendant 40, 50 ans d'un Montréal économique fort et on avait ça depuis quelques années. Donc, c'est un peu normal que le milieu des affaires se dise «pourquoi changer une recette qui fonctionne?» note-t-il.

Cela dit, Mme Plante l'a clairement exprimé dimanche dans son discours de victoire, elle veut entendre les propositions du milieu des affaires.

«C'est rassurant parce qu'elle ne semble pas arriver avec des solutions toutes faites, elle semble arriver avec une bonne attitude», évoque M. Leblanc.

Le retour du baseball en péril?

Le retour potentiel d'une équipe du baseball majeur à Montréal a fait couler beaucoup d'encre au cours de cette campagne électorale municipale. Ce projet, très cher aux yeux du maire sortant, n'a pas semblé enthousiasmer autant la nouvelle mairesse. Valérie Plante a notamment promis de tenir une consultation publique avant d'investir des fonds publics dans la construction d'un nouveau stade au centre-ville.

«Ce projet-là n'était pas pour demain matin de toute façon, mais on l'a dit dès le début: ça prend des champions du privé, on les a et ils sont très engagés, et des champions du public, un rôle que le maire Coderre remplissait à la perfection», évalue M. Leblanc.

La question centrale du financement du stade demeure épineuse, mais M. Leblanc reste persuadé que la mairesse l'abordera en analysant non seulement la profitabilité de l'investissement, mais aussi l'impact de ce genre de projet sur un quartier.

«Moi je pense qu'on va aussi examiner l'impact qu'ont eu les stades dans d'autres villes parce que souvent, un stade, ça crée une revitalisation tout autour. On ne fait plus des stades n'importe où», plaide-t-il.

De l'importance du rayonnement

Le maire Coderre s'était positionné comme un ambassadeur international pour la métropole, un rôle que le monde des affaires valorisait et valorise toujours beaucoup. Pour M. Leblanc, il est impératif que Valérie Plante poursuive les efforts amorcés par Denis Coderre lors des dernières années à ce chapitre.

«Je l'invite à poursuivre ce que le maire Coderre a fait. C'est très important. Le positionnement de Montréal change pour le mieux internationalement. On est en pénurie de main-d'oeuvre, alors on veut que les gens veuillent venir à Montréal, que ce soit pour y étudier ou pour y travailler.»

Il avait d'ailleurs un message pour la mairesse: «On dit qu'un nouveau maire va généralement attendre un an avant sa première mission à l'étranger. Moi je dis à Mme Plante de ne pas attendre aussi longtemps et d'y aller dès sa première année.»