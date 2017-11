Le marché immobilier de la région montréalaise poursuit sur sa lancée

Emmanuel Martinez 06-11-2017 | 10h21

MONTRÉAL - La vigueur du marché immobilier ne se dément pas dans la région de Montréal, puisque les ventes ont augmenté de 7 % au mois d'octobre par rapport au même mois l'année dernière.

Avec 3270 ventes résidentielles conclues, il s'agit du mois d'octobre le plus actif en huit ans dans la métropole, selon les données publiées lundi matin par la Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM).

Par rapport à octobre 2016, le prix médian a grimpé de 5 % pour les maisons unifamiliales pour s'établir à 320 000 $, de 4 % pour les copropriétés qui passent à 255 000 $ et de 5 % pour les plex à 482 500 $. Sur une base géographique, les prix médians ont augmenté de 12 % sur l'île de Montréal, de 8 % sur la couronne nord, de 7 % sur la Rive-Sud et de 1 % dans Vaudreuil-Soulanges.

«Les segments de l'unifamiliale et du plex étant de plus en plus favorables aux vendeurs, on observe des délais de vente qui raccourcissent. En moyenne, les unifamiliales vendues en octobre sont demeurées 78 jours sur le marché, soit 13 jours de moins qu'à la même période l'an dernier. Les plex ont quant à eux trouvé preneur en 81 jours (-3 jours). À titre comparatif, le délai de vente moyen pour la copropriété était de 103 jours (en baisse de 17 jours) alors que les conditions du marché sont considérées comme équilibrées pour ce type de propriété», a précisé Mathieu Cousineau, président du conseil d'administration de la CIGM, par communiqué.

En octobre, le nombre de ventes a surtout augmenté sur l'île de Montréal et dans Vaudreuil-Soulanges avec une hausse de 11 % par rapport au même mois l'an dernier. Les ventes ont aussi grimpé de 5 % à Laval, de 4 % sur la couronne nord et de 2 % sur la Rive-Sud. Le secteur de la copropriété a été particulièrement vigoureux avec un bond de 13 % dans la région montréalaise. C'était le sixième mois consécutif que les ventes augmentent de plus de 10 % pour ce type de propriété dans la région montréalaise par rapport au mois correspondant de l'année précédente.