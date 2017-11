Amélioration des bénéfices pour BCE

Agence QMI 02-11-2017 | 07h50

MONTRÉAL | L'entreprise en télécommunication BCE a annoncé, jeudi, une amélioration de ses bénéfices nets de 2,1% pour le troisième trimestre comparativement à l'année précédente.

Pour l'année en cours, Bell Média (au Québec) a enregistré à son troisième trimestre un profit de 817 millions $ par rapport à 800 millions $ en 2016.

Du côté des bénéfices nets attribuables aux actionnaires, on peut voir une progression de 2,4 % passant de 752 millions $ à 799 millions $, soit 86 sous par action.

«Les avantages concurrentiels que nous procurent les réseaux de fibres et sans fil évolués de Bell, conjugués à l'exécution rigoureuse de notre stratégie d'innovation dans la large bande par l'équipe de Bell partout au Canada, ont permis de recruter près de 200 000 nouveaux abonnés nets des services sans fil postpayés à large bande, Internet et de télé IP au T3», a déclaré George Cope, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada.