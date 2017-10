L'indice S&P/TSX de la Bourse de Toronto franchit pour la première fois le cap des 16 000 points

Agence QMI 30-10-2017 | 17h46

TORONTO | L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a franchi la barre des 16 000 points pour la première fois, lundi.

Après avoir commencé la séance à 15 953,51 points, l'indice a vite grimpé jusqu'à 16 033,12 points avant de redescendre en-dessous des 16 000 points par la suite et de remonter pour terminer la journée à 16 002,78 points.

La Bourse de Toronto a ainsi atteint à la fois un sommet historique intraséance et un sommet historique de clôture.

Selon différents analystes, l'indice a été propulsé dès le début de la séance notamment par le secteur de l'énergie ainsi que celui de la santé, mais aussi par l'annonce de l'association d'affaires entre l'ontarienne spécialisée dans la culture du cannabis Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) et le géant américain du secteur des boissons alcoolisées Constellation Brands (NYSE: STZ et STZ.B). Dans le cadre de leur entente, les deux entreprises « collaboreront à la mise au point et à la commercialisation de boissons à base de cannabis en tant que produits de consommation par des adultes dans les marchés où ceux-ci sont légaux au niveau fédéral».

Canopy Growth a été une des sociétés les plus transigées à Toronto, lundi. Le cours de son titre a grimpé de plus de 15 % peu après l'annonce et a terminé la journée en hausse de 19 % à 15,22 $ par action. De son côté Constellation Brands a vu le cours de son titre croître de 0,52 % lundi pour clore la séance à 213 $ US.

À la fermeture des marchés, lundi, le dollar canadien se transigeait à 77,99 cents US, selon les données fournies par l'agence Reuters. Au cours de la journée, il avait fluctué entre 77,75 et 78,05 cents US.